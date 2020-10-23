بحضور وزيرى الصحة والتضامن.. منتدى المرأة المصرية يكرم شيماء عليبة

ينطلق منتدى المرأة المصرية فى نسخته الثانية، يوم الإثنين 26 أكتوبر، تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وأكثر من نائبة وعدد كبير من صفوة المجتمع المصرى.





ويسرد المنتدى 30 قصة نجاح للمرأة للمصرية، باعتبارها حافزا من أجل الريادة والقيادة فى السنوات القادمة، والتعلم والخبرة من رائدات الأعمال فى جميع نواحى الحياة.

ومنتدى المرأة المصرية 2020، سيكون المنصة الأولى فى ريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للمرأة المصرية، ومن خلال 5 جلسات سيتم سرد الخطوط العريضة من أجل سيدة مصرية ناجحة فى جميع المجالات، وتمكين المرأة المصرية فى مجالات الحياة.

وخلال المنتدى سيتم تكريم شيماء عليبة، وهى من رواد الأعمال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات للمقاولات وعضو المجلس الوطنى للشباب.

تخرجت فى كلية التجارة جامعة عين شمس، ولم تستطيع تحقيق حلم المهندسة من خلال الدراسة ولكن حققته من خلال العمل، وبدأت رحلة العمل فى سن الـ19 عامًا، حققت نجاحا وإنجاز فى فترة قصيرة.

لقبت بالمقاول البنت حيث أنها أصغر مقاول بنت عمل، وشاركت فى إنشاء المشروعات القومية منها أنفاق الإسماعيلية وأنفاق بورسعيد والعاصمة الإدارية ومترو الأنفاق.

بدأت العمل العام فى عام 2015 إيمانًا بأن العمل العام سلاحا للدفاع عن الهوية الوطنية ومنهج لتقوية الاقتصاد القومى وأداة لتقوية المجتمع المدنى ولم الشمل، وأخيرًا أسلوب لتحقيق الذات.

وترى أن الدولة وضعت خطة للاعتماد على الشباب وزادت من الثقة فيهم ودعمتهم فى الاندماج فى الحياة الاقتصادية والسياسية ، وأن الدولة وضعت خطة لدعم الصناعة وفتح مجالات للشباب لبدء مشروعاتهم وتوفير المصانع والأليات والتمويل اللازم للشباب، وتسعى بأن تكون مثال وحافز للشباب والمرأة المصرية.

تم اختيارها من ضمن 30 قصة نجاح فى مؤتمر المرأة المصرية أكتوبر 2020، وتخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على مقعد المرأة على إحدى القوائم.