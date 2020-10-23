عاجل.. مصر ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا 

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم الجمعة، ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، الذى توصل إليه المسؤولون الليبيون فى المحادثات الجارية فى جنيف اليوم 23 أكتوبر.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى بيان رسمى لوزارة الخارجية، أن النجاح الذى تحقق اليوم، جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر فى الغردقة، نهاية سبتمبر الماضى.

كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم، للحفاظ على الهدوء فى الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة فى الشأن الليبى إلى الاسهام فى الجهد الحالى، وضمان عدم التصعيد.

وعبّر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسى، ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا، لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا، والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.