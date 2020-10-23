القومى للمرأة ينظم يوما رياضيا نسائيا بمنطقة بشائر بالإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الرياضي بالاسكندرية بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومرفت حسانين رئيس لجنة المرأة باللجنة الاوليمبية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنظيم يوم رياضي نسائي بمنطقة بشائر الخير، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة.

وبدأ اليوم بماراثون رياضي على محور المحمودية الجديد شارك فية وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية ثم توجه الحضور إلي الساحة الرياضة لمنطقة بشائر الخير، حيث اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لتنظيم مثل هذا اليوم بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة و الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الرياضة و الاستثمار طاقات الشباب والشابات.

و نقلت الدكتورة ماجدة الشاذلي تحيات رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها للجميع بيوم رياضي ممتع وأشادت باهتمام الدولة بملف التنمية الرياضية للمرأة لما سيكون له اثر كبير في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة و تسليط الضوء على الرياضات النساث و تغيير مفاهيم المجتمع تجاهها .

و اشارت مرفت حسنين إلي الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الاولمبية لدعم الرياضة النسائيه وخطتها المستقبلية بفاعليات متعددة على مستوي المحافظات بشراكة مستمرة مع المجلس القومي للمرأة و وزارة الشباب والرياضة .

وقد شارك اهالى منطقة بشائر الخير فى فعاليات اليوم الرياضي ومشاهدة عرض التنورة و على التوازي اقيمت مبارايات لكرة القدم الخماسية النسائية و نهائي بطولة تنس الطاولة النسائيه ومباراة كرة قدم حماسية لفريق الإسكندرية من المشاركين في دوري كرة القدم لأني رجل حيث شارك وزير الشباب الفريقين المتنافسين اللعب.

وفي نهاية اليوم قام وزير الشباب و الرياضة بتسليم جوائز للحاصلين على المركز الأول بالمبارايات ودروع تكريم لكل من ممثلي المجلس القومي للمرأة و اللجنة الاوليمبية النسائية و محافظة الإسكندرية