فيديو: «لو عايز تغير.. اختار الصح».. مبادرة للحث على المشاركة فى الانتخابات

أطلق حزب الشعب الجمهورى، برئاسة الدكتور حازم عمر مبادرة جديدة، بعنوان "لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح"، لحث المواطنين فى كافة المحافظات للمشاركة الإيجابية، فى انتخابات مجلس النواب 2020، من خلال تحفيزهم على النزول والتواجد أمام اللجان الانتخابية، والتى تنطلق فى مرحلتها الأولى بـ 14 محافظة، والمستمرة لمدة يومين السبت والأحد.





ونشر الحزب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو للمبادرة، بهدف حث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقرر انطلاقه غدا السبت، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأوضح حزب الشعب الجمهورى فى بيان صادر، اليوم الجمعة، أنه انطلاقا من دوره الوطنى، أطلق الحزب مبادرته لحث المواطنين على المشاركة، والتأكيد على أن هذه الانتخابات استحقاق دستورى هام فى الحياة السياسية، ولابد على المواطنين المشاركة والنزول بقوة لاختيار الأعضاء الجدد، الذين سيتحملون على عاتقهم مهمة التشريع، والتعبير عن احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأضاف حزب الشعب الجمهورى، أن المبادرة استمعت للعديد من المواطنين فى الشارع المصرى، من خلال التسجيل معهم عبر فيديوهات مختلفة، والسماع لوجهات نظرهم فى انتخابات مجلس النواب، والتى جاءت جميعها أن المشاركة فى الانتخابات ضرورة هامة، من أجل اختيار نواب قادرين على تحقيق متطلبات وطموحات الشعب المصرى، إضافة إلى أن الأغلبية من المواطنين مع مسار الإصلاح السياسى من خلال المشاركة بقوة فى الانتخابات البرلمانية، ودعم الدولة المصرية وكافة أجهزتها ضد أى محاولات تسعى لتشويه صورة الانتخابات.

وبين الحزب: "سنرى فى انتخابات مجلس النواب 2020، مشاركة قوية من كافة فئات المجتمع المصرى، لاختيار خير من يمثلهم فى البرلمان القادم، ويضمن لهم كافة حقوقهم السياسية وكل ما يتمناه الشعب المصرى من طموحات ومتطلبات فى الفترة المقبلة، وستكون رسالة للعالم جميعا بمدى وعى هذا الشعب، وحرصه الدائم فى ممارسة حقوقه السياسية فى مصر".