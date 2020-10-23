بـ2.5 مليون جنيه .. ضبط كمية من لوازم الكمبيوتر المخالفة بجمارك شرق بورسعيد

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وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحاويات برئاسة صلاح السيد بدوى مدير إدارة الحركة من محمد عمر مأمور حركة ومحمد حسن مراجع حركة وأحمد حمدى مأمور تعريفة الساحة بحضور محمد عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات وسالم لافى رئيس قسم الأمن الجمركى، ورئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد وصاحب الشأن.
وتبين وجود 858 شاشة كمبيوتر وعدد 836 وحدة تشغيل كمبيوتر CPU، وعدد 324 طابعة كمبيوتر و100 جهاز لاب توب والجميع مخالف لشرط العمر، حيث أن سنوات الصنع مدونة على تكت ورقى ملصق متشابه ويسهل نزعة ووحدات الـ CPU مدون عليها من الداخل تاريخ الصنع الأصلى بختم دائرى متشابه وتبين أيضا وجود جهاز طبى مستعمل غير مدرج بالمستندات ولم يقدم بشأنه موافقة مسبقة.
وجاء ذلك بناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من رئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد، بالتنسيق مع محمد محمود حنفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، والمنطقة الحرة، بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 3615 لسنة 2020 بإسم شركة "ع. ا." وهو عبارة عن 3 حاويات قادمة من أمريكا.
وذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
وقرر محمد محمود حنفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و563 ألف و999 جنيها.
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