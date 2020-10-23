لميس جابر تروى قصة القائد العام لجيش إخناتون : تجنيد إجبارى وقوات خاصة

وأضافت فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن الجيش المصرى تم تطويره فور توليته للقيادة حيث وصل عدد أفراده إلى 4 فيالق تحتوى على 50 مقاتلا مثل تنظيم الجيوش الحديثة حاليا.
وأشارت إلى أن الجيش ضم فرقة "قوات خاصة" أفرادها كانوا من صغار السن يحصلون على تدريبات قاسية، وخرجت منها فرقة مقاتله يطلق عليها "ناعرين"، مؤكدة أن الفرقة غيرت مجرى الحرب فى الشام.
وتابعت: "التجنيد كان إجباريا فى الجيش المصرى القديم، والسجن عقابا للفرار من الخدمة العسكرية".
وذكرت أن من أهم التدريبات التى كانت فى الجيش "الرماية"، بالإضافة إلى اهتمام قادة الجيش بجنود المشاة حيث كان يحصل الجندى على حبوب وعيش وخضار ولحم وعندما يذهب إلى الميدان كان يحمل معينا خفيفا.
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