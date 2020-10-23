فرج عامر يتقدم ببيان عاجل حول واقعتى خرق الآداب العامة بالمدارس

وأوضح عامر، أن الواقعة الأولى تمثلت فى مشاهدة بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، بمشاهدة مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية، المتعلقة بمنظومة التعليم الإلكتروني، أما الواقعة الثانية تمثلت فى مشاهدة العديد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، فيديو الراقصة البرازيلية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن العملية التعليمية فى مصر تقدمت كثيرًا فى ظل التطوير الشامل الذى يحدث بها بقيادة الدكتور طارق شوقى، ولكن ما حدث من انحلال أخلاقى فى المدرسين يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه المهزلة والحفاظ على مستقبل الطلاب.
وتسأل رئيس لجنة الصناعة، عن دور مدير المدرسة والمدرسين، وأين كانوا عندما استخدم الطلاب شاشات العرض المخصصة للشرح فى ذلك؟، معربًا عن استيائه الشديد لما وصلت له وزارة التعليم بسبب تكرار تلك الوقائع.
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