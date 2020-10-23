عاجل .. الرئيس السيسى يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكبارى بالقاهرة

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد، اليوم الجمعة، عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى، خاصة بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس.





كما تفقد الرئيس محور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائرى الأوسطى، حيث تبع مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبرى البدرشين أعلى نهر النيل الذى يصل بين مدينتى حلوان والبدرشين، حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة.

كما تفقد الرئيس أيضا مجموعة الطرق والكبارى بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، والذى يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية فى القاهرة، ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.

وناقش الرئيس، المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع، حول الموقف التنفيذى الإنشائى لتلك المشروعات، ومعدلات الإنجاز اليومى، وتوقيتات الانتهاء منها.

ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها، خاصة بطريق الدائرى الأوسطى ليكون باوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية، وباستخدام الكبارى والأنفاق ليساهم فى إنهاء التكدس المرورى وخفض زمن الرحلات، وتقليل نسبة الحوادث، حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الانشائية المتفق عليها.