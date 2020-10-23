فى لقاء مع أهالى سيوة .. تنسيقية شباب الأحزاب تناقش ملفى الصحة والتعليم

وكان فى استقبال شباب التنسيقية الشيخ عمر عبدالله راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، والشيخ عبد الرحمن الدميرى، شيخ قبيلة الظناين، والشيخ فتحى الكيلانى شيخ قبيلة الظناين، والشيخ جمال محمد قدورة، شيخ قبيلة الشحايم، والشيخ عمر أحمد عتوم، شيخ قبيلة الشرامطة، والشيخ عبدالله حسين، شيخ قبيلة الشوهيبات، والشيخ فتحى محمد عليوة، شيخ قبيلة الجواسيس، والشيخ مشرى محمد سعيد، شيخ قبيلة الحمودات، والشيخ محمد معرف، شيخ قبيلة الحدادين، والشيخ سنوسى عابد، والشيخ حمودة جيرى، شيوخ قبيلة أغورمى، والشيخ إبراهيم أحمد منصور، شيخ قبيلة السراحنة.

وتحدث الشيخ عبدالرحمن الدميرى، باللغة السيوية فى كلمة قال فيها، إن أهل سيوة يفدون الرئيس السيسى بالروح والدم، وأكد أن السيسى أعاد العزة والكرامة للمواطنين وخصوصا كبار السن وأصحاب المعاشات.

ورحب النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالحضور، وشكرهم على حسن الضيافة، وقدم أعضاء التنسيقية المتحدثين فى المؤتمر، منوها بأن التنسيقية تكونت بمؤهلات وعزيمة شبابها، ولايوجد بيننا واسطة أو محسوبية، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمنا لأنه وجد شبابا مخلصا يريد بناء الوطن بدون مقابل، فتم تكليف بعض الزملاء ليكونوا نواب محافظين، وتم تعيين 7 فى مجلس الشيوخ.

ووجه القط الدعوة لأهالى سيوة للنزول بكثافة للتصويت فى الانتخابات، ليثبتوا للعالم عبر صندوق الاقتراع أنهم داعمون لاستكمال مسيرة الديمقراطية والاستحقاقات الدستورية.

وأعرب أحمد فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن امتنانه وتقديره لمشايخ القبائل فى سيوة على كرم الضيافة وحسن المعاملة، وأكد سعادته بقوة الروابط بين جميع المشايخ واحتفاظهم بالهوية الثقافية السيوية، التى يتميز بها حراس بوابة مصر الغربية.

وأوضح فتحى أن التنسيقية تضم فى عضويتها شباب الأحزاب إلى جانب شباب المستقلين من السياسيين.

وأضاف أن الانضمام للتنسيقية يأتى من خلال تعبئة استمارة الانضمام على الموقع الرسمى للتنسيقية، ثم تتولى لجان التنسيقية المختلفة فرز الطلبات للانضمام، ودعا شباب سيوة لمتابعة التنسيقية والمشاركة الفعالة فى صناعة السياسة بمفهوم جديد.

ووجهت رشا كليب، الشكر والتقدير لأهل واحة سيوة على حسن الاستقبال، وعلى إبدائهم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، كما عرّفت نفسها بأنها فتاة ريفية من محافظة البحيرة، لأسرة مصرية متوسطة الحال، تعمل بالتربية والتعليم.

وأكدت توجه الدولة للتغيير، والتركيز على قضية تمكين الشباب، وهو ما ظهر جليًا فى تجربة نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعبرت رحاب عبد الغنى عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسين، عن سعادتها بكرم الضيافة من المشايخ والقبائل السيوية.

وقالت عبد الغنى إنها انضمت إلى شباب التنسيقية بعد استشهاد زوجها، وشعرت أنها ستكمل المشوار فى خدمة بلدها من خلال عضويتها فيها.

وأضافت أن حضورها للواحة جعلها ترى المشاكل على أرض الواقع، ومنها الطريق، وأيضا المدارس ووجود عجز فى المدرسين، فضلا عن عجز الأطباء فى المستشفى المركزى بسيوة.

وأكد الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب، خلال لقاء شيوخ القبائل، على دور أهالى سيوة فى الحفاظ على بوابة مصر الغربية، ودور شبابها فى دعم الدولة ومساندتها والوقوف صفا واحدا صلبا لحماية حدودنا الغربية فى واحد من أصعب الأوقات التى تمر بها المنطقة.

وأشار مصطفى، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى اهتمام القيادة السياسية بالبناء والتنمية على كل شبر من أرض مصر.

وشدد على أن مشهد انتشار سواعد العمال والكراكات فى شوارع القاهرة يتكرر بشوارع سيوة، فالهدف واحد وهو تحسين البنية الأساسية وجودة الخدمات بما يؤكد أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها.

وأشار إلى أن الموضوعات التى ناقشها وفد التنسيقية مع أهالى سيوة على مدى ثلاثة أيام للوصول إلى أهم مطالب الأهالى لتحسين جودة الخدمات الأساسية ومنها زيادة أعداد الأطباء والمعلمين.

كما تطرق النقاش لقانون التصالح بين مقصد المشرع والتطبيق العملى وسبل تذليل الصعوبات فى هذا الشأن، مشيرا إلى زيارة وفد التنسيقية إلى مستشفى سيوة وإجراء حوار مع أطقم العمل بمختلف أقسام المستشفى.

وأوضح مصطفى أن تقديم التنسيقية لنماذج شابة متميزة تسعى لتحقيق مصالح المواطن دون النظر إلى أى مصالح خاصة، هو بمثابة رسالة تشجيع للشباب على ممارسة العمل السياسى.

وقال إن مصر لديها اليوم أكبر كتلة سيدات تعمل فى السياسة بمنطقة الشرق الأوسط، ودلل بوجود سيدة مرشحة على القائمة الوطنية ممثلة لأهالى سيوة، وقال إن نواب التنسيقية سيساندون مطالب أهالى سيوة، تحت القبة بكل قوة من منطلق وطنى يسعى إلى إحداث الديمقراطية والتنمية معا على كل شبر من أرض مصر.ب