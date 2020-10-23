صور: تنفيذا لتوجيهات السيسى.. مصر ترسل 34 طن مبيدات ومعدات رش للسودان

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 34 طنًا من مستلزمات الرش والمبيدات والمعدات المتعلقة بالرش إلى دولة السودان، بصحبة فريق متخصص فى مكافحة الحشرات الضارة وناقلات الأمراض، لمساندة الشعب السودانى الشقيق فى مجابهة آثار الفيضانات والسيول التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

وبحسب ما ذكرته الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن الفريق بدأ عمله، لرش المبيدات فى المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول لمكافحة القوارض، والبعوض، والحشرات الضارة، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه فى هذه المناطق.

وأضاف مجاهد، أنه تم تقسيم الفريق وتوزيعهم للعمل بـ7 مدن مختلفة بالسودان هى "حلفا، دلجو، البرقيق، دنقلا، القولد، مروى، الدبة"، وسيستمر فى العمل لمدة 15 يومًا، ويشرف على رش المبيدات فى تلك المدن خصوصًا مناطق البرك والمستنقعات، بالإضافة إلى تدريب الكوارد البشرية فى السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات.

وكشف عن إرسال قافلة طبية إغاثية إلى دولة السودان الشقيقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تضم 24 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، ومسعفين، وممرضين، ومهندسين زراعيين، كما أنه من المقرر أن يصاحب القافلة شحنة من المساعدات الإغاثية تبلغ 40 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مبيدات مكافحة الآفات وناقلات الأمراض، وذلك لدعم منظومة الصحة بالسودان فى مواجهة مرض حمى الوادى المتصدع.

وأكد استمرار فتح الجسر الجوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى دولة السودان دعمًا للمنظومة الصحية والشعب السودانى الشقيق.