البيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليماتها لغرفة العمليات المركزية بالوزارة للتنسيق مع غرف عمليات الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أضرار بيئية قد تنتج عن السيول والأمطار الغزيرة المحتملة، والعمل على الحد من الآثار السلبية التى قد تنجم عنها، وذلك بعد صدور بيان عن هيئة الأرصاد الجوية يتوقع تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر.





وأشارت فؤاد، إلى أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول، كما تجرى المتابعة اللحظية مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أى تسرب بترولى أو زيتى خلال فترة التعرض للسيول، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات المكافحة فورًا حال حدوث أى تسريب ، بالإضافة إلى حثهم على المشاركة بالامكانيات المتاحة لديهم، من معدات وسيارات شفط المياه والجرارات واللوادر. وأوضحت وزيرة البيئة، أن خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، تشترك فيها عدة وزارات ويتم التنسيق بين الجهات المختلفة لتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التعامل بكفاءة حال حدوث أى أزمة، مضيفةً أن الوزارة أتخذت عدة إجراءات لمواجهة السيول فى المحميات الطبيعية، وتم تحديد المواقع المهددة "مثل مخرات السيول"، وتم المرور عليها. كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحة إرشادية فى مدخل المحمية بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج من المحمية ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.

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