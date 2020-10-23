السيسي يتفقد عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير في شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبري، اليوم الجمعة، خاصة في مناطق التجمع الاول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة الي الطريق الدائري الاوسطي حيث تابع الرئيس مجمل الاعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبري البدرشين أعلي نهر النيل الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين، حتي مناطق انتهاء الاعمال به بمناطق غرب القاهرة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تفقد مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة والذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة .

وناقش الرئيس المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع حول الموقف التنفيذي الانشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الانجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها، حيث وجه الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الاوسطي ليكون باوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية وباستخدام الكباري والأنفاق ليساهم فى انهاء التكدس المروري وخفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث حفاظًا علي حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الانشائية المتفق عليها.