رئيسة القومى للمرأة تدعو السيدات للمشاركة بكثافة فى انتخابات النواب

دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، و ممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن .

وأشارت "مايا"، أن المرأة أثبتت من خلال مشاركتها السياسية في جميع الإستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالي ومدى تفانيها في حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل في جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة في الانتخابات يأتى اعمالًا للحق الذي كفله لها الدستور.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها في صفوف طويله أمام اللجان الإنتخابية هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والادراك وحجم المسئوليه التى تتمتع بها المرأة.

ودعت "مايا"، السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة في الادلاء بأصواتهن وإنتخاب من يرونه الأجدر والأكفاء لتمثيلهن في البرلمان وأعتبار اصواتهن أمانه،مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت علي مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجاري فى دوائر 14 محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».