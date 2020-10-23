القومي للمرأة يتابع العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020

يعلن المجلس القومي للمرأة عن قيامه بمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بفرق متابعة ميدانية قوامها ٢٠٠٠ متابع على الأرض بجميع المحافظات، كإحدى الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المجلس على ضمان توافر بيئة انتخابية ملائمة للناخبات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس انهى كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومى ٢٤-٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ ، في 14 محافظة، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية للجان تصويت السيدات تنطلق للتنقل بين اللجان العامة و الفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان ورصد أي عرقلة للتصويت أو التأثير على إرادة الناخبات.
وأشارت رئيسة المجلس أن فروع المجلس بالمحافظات أعدت خطة التحرك الميدانية، مؤكدة أن غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة ستكون على تواصل مباشر مع غرف العمليات المركزية في كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات و لأخطار باي معوقات يرصدها المتابعين على مدار اليوم الانتخابي كما تتلقى غرفة العمليات أى شكوى أو استفسار من المواطنين على الرقم المختصر ١٥١١٥ بشان العملية الانتخابية.
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