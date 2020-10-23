تفاصيل رخصة السداد الإلكترونى عبر ماكينات الـ POS الجديدة لـ بنك القاهرة

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حصول البنك على رخصة البنك المركزى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات الـ POS، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكترونى حيث حصل بنك القاهرة خلال العام الماضى على رخصة الدفع الإلكترونى من خلال رمز الإستجابة السريع QR-Code والتى تقدم خدماتها لقاعدة عريضة من التجار تقارب 20 ألف عميل.

وتابع "فايد" أن بنك القاهرة يتمتع بالأسبقية فى مجال تفعيل وتنفيذ خدمات محفظة "قاهرة كاش للتجار" عن طريق رمز الإستجابة السريعQR-Code حيث تم الحصول على الرخصة مع بداية سبتمبر 2019 وتنفيذ أول عملية شراء فى غضون أيام وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات المالية في ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التي لاقت رواجًا كبيرًا لدى المواطنين.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية بنك القاهرةالتوسعية التى تقوم على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع خطة البنك المركزىلتعزيز الدفع الإلكترونى تحقيقًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع رقمى مما له بالغ الاثر في وضع مصر على خريطة الإقتصاد الرقمي العالمي.

فيما أبدى حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة إعتزازه بالجهود المتواصلة التى يبذلها بنك القاهرة فى مجال التحول الرقمى والدفع الإلكترونى حيث يطرح بنك القاهرة باقة متميزة من المنتجات والخدمات الرقمية التى تلبى إحتياجات مختلف شرائح العملاء أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وخدمات الدفع الإلكترونى QR-Code وغيرها من الخدمات التى تمنح عملائنا تجربة مصرفية تنافسية.

وتابع "حجازى" أنه سيتم البدء فى تقديم الخدمة فى أسرع وقت ممكن من خلال طرح أحدث ماكينات نقاط البيع والتى لم يسبق طرحها بالسوق المصري تعزيزًا لدور بنك القاهرة ضمن أهداف مبادرة "المركزى"للمدفوعات الإلكترونية لنشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020، مشيرًا إلى أنهمن المقرر توزيع الماكيناتوتفعيلها في كافة محافظات الجمهورية طبقًا لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية، مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء تعليمات البنك المركزى ومتطلبات السوق،

وتوفر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية إمكانية الدفع باستخدام البطاقات اللاتلامسية أوالمحافظ الإلكترونية، حيث أنها مزودة بخاصية الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع QR-Code.