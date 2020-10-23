وزارة الري تضع خطة لحماية سيناء والصعيد من أخطار السيول

قال المهندس حسن يحيي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الرى ، إن الوزارة استعدت لموسم الأمطار والسيول عن طريق تطهير 171 مخرا ورفع كفاءة المحطات فى غرب الدلتا، وتوزيع وحدات طوارئ بجوار المحطات، وتوزيع مولدات بجوار المحطات الحرجة وإعادة رفع كفاءة المعدات التابعة لجهات الوزارة.

وأضاف يحيى لـ دوت الخليج أنه تم المرور على أعمال الحماية فى جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والوجه القبلى، للتأكد من سلامتها بالإضافة للأعمال القائمة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعنصر البشرى تم عمل سيناريوهات بالاشتراك مع المحافظات للتأكد من استعدادات الأفراد والمعدات والمهمات .

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الرى أنه تم تكليف الوزارة من رئيس الجمهورية بعمل أعمال حماية لراس غارب والغردقة والشيخ الشاذلى والعريش وطابا وكل مدن جنوب سيناء وتكون خارج المدن لكن داخل المدن يهتم بالحماية المحليات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.