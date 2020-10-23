إنفوجراف.. نسبة إسهام الذكور بالنشاط الاقتصادى تتعدى 4 أضعاف الإناث فى 2019

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وأشار البيان الصادر فى أكتوبر الجارى، إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات الإسهام فى النشاط الاقتصادى، وارتفعت معدلات إسهام الذكور لأكثر من 4 أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وأن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرية، وسجلت نسبة العاملين فى عمل ثابت 66.2% من إجمالى العاملين بأجر، وارتفعت تلك النسبة بين الإناث أكثر من الذكور.
كما ارتفعت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية، لتصل إلى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور، والأمر نفسه مع العاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث ارتفعت نسبتهم بين الإناث لتصل إلى 68.5% مقابل 34.4% للذكور، فى حين ارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 47 ساعة مقارنة بـ42 ساعة للإناث.
ويتضمن مفهوم العمل اللائق وفقًا لمنظمة العمل الدولية إتاحة الفرص للجميع، للحصول على فرص عمل مناسبة بأجور عادلة فى إطار من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
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