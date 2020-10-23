صور .. إحباط تهريب صقور نادرة بمطار برج العرب الدولى 

أحبطت مطار برج العرب الدولى، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور سامى رمضان مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد، محاولة تهريب عدد من الصقور الحية النادرة، بالمخالفة لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، واتفاقية سايتس واتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمرسوم الوزارى المصرى رقم 1150 لعام 1999.





ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة للشارقة على طائرة خطوط العربية، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن "سمان مذبوح" ومعبأ فى علب من الفوم داخل صناديق خشبية. واشتبه مصطفى هداية مدير التعريفة ومحمد الصباغ، مدير إدارة جمارك قرية البضائع فى أحد الصناديق الفوم المعبأ بها السمان نظرا لاختلاف الوزن، وتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان. وقرر الدكتور سامى رمضان، مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وعرضه على النيابة العامة التى قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية للتعامل مع الصقور وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها. يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب الجمركى كافة.

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