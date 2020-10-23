نار الإخوان تأكل نفسها .. حرب سامى كمال الدين وأيمن نور عرض مستمر

حرب اتهامات

واشتعلت حرب الاتهامات بين الإعلامى الإخوانى سامى كمال الدين، والمزور الهارب أيمن نور، لتصل فضائحهم إلى القضاء التركى، بحسب ما أعلنه سامى كمال نفسه عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.

واتهم سامى كمال، أيمن نور بمقاضاته وتسليط قناة الشرق التى يديرها، للإبلاغ عن فيديوهات كمال الدين، التى يبثها عبر صفحته على فيسبوك والتى بعضها يخص الهارب المتآمر محمد على، الأمر الذى أدى إلى إغلاقها، وإخطار الهارب سامى كمال الدين بإشعار الغلق بناء على بلاغ قناة الشرق.

بلاغات ضد سامى كمال

وذكر الإعلامى الإخوانى عبر حسابه على فيسبوك: "أيمن نور رفع على قضية أغلق لى قناتى على اليوتيوب أبلغ عن فيديوهاتى على تويتر، وقدم بلاغات باسم قناة الشرق، واستخدم اسم معتز مطر فى تقديم بلاغ ضدى دون علم معتز، ومنذ دقائق أبلغ فيسبوك عن فيديوهات خاصة بمحمد على صفحتى الرسمية لإغلاقها.. تستطيع منع صوتى لكن حين أكون فى القبر".

يذكر أنه الإخوانى الإرهابى سامى كمال الدين، سبق أن فضح أيمن نور، بأن الأخير يضع كاميرات فى غرف المذيعات.

تسريبات صوتية

وهدد سامى خلال تسريب صوتى، أيمن نور المشرف على قناة الشرق، بفضح جلساته النسائية، حسب وصفه، قائلًا: "أقسم بالله أنا لو اتكلمت هجيب عاليها واطيها، أنا هجيب اللى اتنشر قبل كده عن اللى كانوا بيحطوا كاميرات فى غرف المذيعات ويمنحوا الجنسية التركية للموجودين فى مصر".

وأضاف: "أقسم بالله إذا لم تعود الأمور إلى نصابها الصحيح معايا وغيرى، هامنشن أردوغان والحكومتين التركية والمصرية، وهتكلم عن الكوارث مش هاسكت".

وتابع: "كلام ونميمة وجلسات نسوان وفى الآخر يرفع عليا قضية، هو عارف أنا مين ومستوى تصرفاتى إيه، من فضلكم لموا الراجل ده".





فضائح تظهر للعلن

وفى مطلع أكتوبر الجارى، انتشر تسريب للمذيع الإخوانى سامى كمال الدين، يفضح الهارب أيمن نور، والإعلاميين الإخوان الموجودين فى تركيا.

وقال سامى: "هو أيمن نور لا يؤمن إن هناك حساب وعقاب وآخرة، أنا ساكت وعامل حساب للقضية والمعارضة ومش بيتكلم عن اللى بيحصل هنا، ومش عايز الأتراك يتفرجوا على فضايحنا أو عمرو أديب يضحك عليها".

وتابع: "أيمن نور رافع عليا قضية فى المحكمة وبيقول إنى قفلت قناته على اليوتيوب وعايز تعويض 300 دولار، هى الناس دى مش بتشبع من الفلوس، أيمن نور قفلى قناتى على اليوتيوب بعد البلاغات اللى كان بيقدمها".

ولم يكن هناك قول أصدق من "النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله"، لتصف الوضع الحالى لمن يتولون الآلة الإعلامية للإخوان، بعدما فشلوا فى إدارة الملف، ووصل حد إفلاسهم إلى "التقطيع" وفضح بعضهم البعض.