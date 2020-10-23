مختار جمعة : تشابه يصل للاتفاق بين مصر والسودان فى التعامل مع الخطاب الدينى

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن سعادته بما يحققه السودان من تقدم على أرض الواقع على المستوى الداخلى أو الدولى من أمور تُبشر بمستقبل أفضل، متمنيا كل التوفيق والتقدم والاستقرار للشعب السودانى





وأضاف جمعة، على هامش وصوله، مساء اليوم الجمعة، إلى الخرطوم للمشاركة فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذى تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، أن هناك تشابها كبيرا جدا يصل إلى حد الاتفاق بين تجربتى مصر والسودان فى التعامل مع الخطاب الدينى، لافتا إلى أن الشعبين يميلان إلى السماحة والتيسير، مما يجعل المناخ سهلا جدا للاستمرار فى ثقافة التسامح.

وقال وزير الأوقاف: "أنقل للسودان الشقيق، قيادة وشعبا، تحيات مصر، رئيسا وحكومة وشعبا"، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر والسودان لا تحتاج إلى تأكيد، فما يجمع الشعبين الشقيقين، هو روابط التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والمصير المشترك، وهذه العوامل قل أن تجتمع فى دول متجاورة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة هى الثالثة له إلى السودان، مؤكدا أهمية مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، وتوقيت انعقاده.

وأعرب عن الأسف لأن بعض الناس يميل إلى أقصى الطرف تشددا أو أقصى الطرف تسيبا، مشددا على أهمية الاهتمام بقضايا التجديد ومواكبة العصر وروحه والحرص على التقدم العلمى، حيث إن الناس لن تحترم ديننا، إلا إذا تفوقنا فى أمور دنيانا.

وتابع: "نحن نُعلى من شأن العلم فى إطار الحفاظ على الثوابت، لأنه أحيانا حينما نتحدث عن التجديد والتغيير، يحاول البعض من المتبرصين والمزايدين، لفت النظر إلى أن هذا لون من التخلى عن الثوابت، ولن نقضى على التشدد من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والانفلات والانحراف عن القيم من جذوره أيضا".

وكان فى استقبال، وزير الأوقاف، وزيرة التعليم العالى السودانية الدكتورة انتصار صغيرون، وقيادات وزارة الأوقاف السودانية، والسفير المصرى فى السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.