مختار جمعة يهدى وزيرة التعليم العالى السودانية سلسلة رؤية الثقافة

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب وصوله إلى السودان، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الدكتورة انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالى السودانية، سلسلة "رؤية" الثقافية.





وقال جمعة، أثناء عرضه لإصدارات السلسلة التي تصدرها وزارتى الأوقاف والثقافة، إنها تضم 20 إصدارا ثقافيا، وتمت ترجمتها لعدة لغات، وتتناول موضوعات مختلفة منها "بناء الشخصية الوطنية"، وضرورة الحفاظ على الماء فى حالة الوفرة والندرة، إضافة إلى كتاب عن فقه بناء الدول، وآخر عن قضايا التكفير والحاكمية والجماعات المتطرفة. وأشادت وزيرة التعليم العالى السودانية، بأهمية الموضوعات التى تتناولها تلك السلسلة المهمة، معربة عن شكرها للدكتور محمد مختار جمعة، على تلك المبادرة. وتنطلق غدًا السبت، فعاليات مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذى تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، وتستمر الفعاليات حتى الأحد.

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