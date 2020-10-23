عاجل: بالفيديو.. سولاف درويش تتجول بين المواطنين للرد على الشائعات

وأضافت درويش، خلال مقطع فيديو عرضته القائمة الوطنية من أجل مصر، أنها تجولت بين المواطنين للاستماع إليهم ومعرفة كيف يرون القائمة.

وقال أحد المواطنين: "أنا محتاج ربنا يوفقك بحق جاه النبى، ولما تقعدى على الكرسى متنسيش الناس الغلابة"، وعلق آخر قائلاً: "ربنا يوفقك أولاً، ويجعلك من الناجحين ويجعلك عند حسن ظننا".

جاء الفيديو فى إطار رد القائمة الوطنية من أجل مصر، على بعض الآراء المختلفة حول مرشحى القائمة، فى انتخابات مجلس النواب 2020.

وعقد عدد من مرشحى القائمة اجتماعا للرد على هذه الآراء وتوضيح الحقائق فى ظل ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من شائعات هدفها تغييب وعى المواطنين وإهدار حقوقهم السياسية فى اختيار من يمثلهم فى البرلمان.