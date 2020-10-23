افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. سميح ساويرس: شكرا للدولة المصرية ولوزارة الصحة على دعهما

وجه سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، الشكر للدولة المصرية ولوزارة الصحة، وقال خلال كلمته بافتتاح مهرجان الجونة: "نجحنا نكمل المهرجان اللى بدأ بفكرة وحلم، وبقى له استمرارية، شكرا للدولة المصرية ووزارة الصحة، لولا وزيرة الصحة ودعمها بفريق وتواجدهم المستمر كان استحالة إن ننام ليلا لأنهم سهلوا كل الإجراءات".

وأضاف: "حسيت إن الناس مشتاقة ترجع تعيش ومش قابلة الحبسة كلنا لازم ناخد بالنا لكن كورونا مش هتوقفنا عن الحياة، ووجود اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ساعدنا كثيرا". ووجه سميح ساويرس التحية للمهندس خالد بشارة والذى رحل بداية هذا العام.

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الرابعة من مهرجان الجونة حضور يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنة شلبى وأحمد السقا وزوجته وأمينة خليل ولبلبة عائشة خالد الصاوى نسرين طافش، صبرى فواز وريم مصطفى وأبو وزوجته ورايا أبى راشد وآيتن عامر.

كما شهدت الريد كاربت حضور النجوم ياسمين صبرى وعمرو يوسف وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا، وجومانا مراد ومى سليم وميس حمدان وباسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، سمير صبرى، آسر ياسين وزوجته ونجليه، الفنانة هبة السيسى، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفى درويش، عمر السعيد.