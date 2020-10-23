خناقة جديدة.. أيمن نور يغلق قناة الإخواني الهارب سامي كمال الدين على يوتيوب

أعلن الإخواني الهارب، سامي كمال الدين، أن أيمن نور، قام بإغلاق قناته على يوتوب، وأبلغ عن "فيديوهات" له على تطبيق تويتر.

كما قدم أيمن نور بلاغات باسم قناة الشرق، واستخدم اسم معتز مطر، في تقديم بلاغ ضده دون علم الأخير، وذلك بحسب ما كتبه سامي كمال الدين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأشار سامي كمال الدين إلى أن تطبيق فيسبوك أبلغه بفيديوهات خاصة بالهارب محمد علي، لإغلاقها.

وتواصل قيادات الجماعة الإرهابية الصدام فيما بينهم والكشف عن حقيقة ما يدور داخلها من تخطيط، ما يعد إيذانًا بإنتهاء الجماعة وموتها إكلنيكيًا.