مطرانية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت أسرة القديسة ريتا للخدمات الإنسانية بأبو قرقاص حملة للتبرع بالدم، بكاتدرائية أم النعم الإلهية للأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة.

حضر الحملة التى تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والعطاء الإنساني القمص يونان إستمالك والأب إسحق مهيب، رعاة الكاتدرائية، كما شارك بالتبرع الأب مايكل وليم وشعب الكاتدرائية.

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من ناحية أخرى، أقيمت فعاليات الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية الإسماعيلية، وذلك في الفترة من التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

حضر الرياضة الروحية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة المرشد الروحي للرياضة، صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج.

بدأت الرياضة الروحية بكلمة ترحيب من نيافة الأنبا دانيال لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير وللآباء الكهنة، فيما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الروحية والخدمية التى تهم كل كاهن في حدمته.