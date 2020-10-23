- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وفى تصريحات خاصة للتلفزيون السودانى، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن علاقة مصر بالسودان ترسخها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك.
من جهتها، قالت وزيرة التعليم العالى بالسودان: "نرحب بوزير الأوقاف بصفته وزيرا وبصفته عالما ونشكر حضوره للمشاركة فى المؤتمر".
ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف صباح غد السبت، كلمة هامة لمدة 20 دقيقة فى الجلسة العلمية الافتتاحية للمؤتمر حول أهمية التجديد، متضمنة التجديد فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والوطن ومشروعية الدولة الوطنية، وضرورة الحفاظ على بناء الدولة، وبيان أن الحفاظ على الأوطان أحد أهم الكليات الست التى ينبغى الحفاظ عليها، وأننا فى حاجة ملحة لتحديد المصطلحات وفهم معانيها، والتفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير، وضرورة إعمال العقل فى فهم صحيح النص، وعدم الجمود عند ظواهر النصوص.
وأكد وزير الأوقاف فى تصريحاته للتلفزيون السودانى أن علاقات مصر والسودان ترسخها وتدعمها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك.
من جانبها رحبت وزيرة التعليم العالى بحضور ومشاركة معالى وزيرة الأوقاف، مؤكدة أنه يشارك فى هذا المؤتمر بصفته وزيرا وبصفته عالما.
وأهدى وزير الأوقاف معالى وزيرة التعليم العالى نسخة كاملة من إصدارات رؤية للفكر المستنير، ومن بعض مؤلفاته العلمية، وأعرب عن استعداده لتوفير ما تطلبه وزارة التعليم العالى السودانية من هذه الإصدارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور: بعد وصوله الخرطوم .. جمعة : علاقة مصر بالسودان راسخة عبر التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.