صور: بعد وصوله الخرطوم .. جمعة : علاقة مصر بالسودان راسخة عبر التاريخ

استقبلت وزيرة التعليم العالى الدكتورة انتصار صغيرون ورئيس مجمع الفقه بالسودان، ونخبة من قيادات وزارة الأوقاف السودانية والسفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بدولة السودان الشقيقة، وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة بمطار الخرطوم، فى جو من الألفة والمودة والترحيب الحار بالزيارة.





وفى تصريحات خاصة للتلفزيون السودانى، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن علاقة مصر بالسودان ترسخها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك.

من جهتها، قالت وزيرة التعليم العالى بالسودان: "نرحب بوزير الأوقاف بصفته وزيرا وبصفته عالما ونشكر حضوره للمشاركة فى المؤتمر".

ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف صباح غد السبت، كلمة هامة لمدة 20 دقيقة فى الجلسة العلمية الافتتاحية للمؤتمر حول أهمية التجديد، متضمنة التجديد فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والوطن ومشروعية الدولة الوطنية، وضرورة الحفاظ على بناء الدولة، وبيان أن الحفاظ على الأوطان أحد أهم الكليات الست التى ينبغى الحفاظ عليها، وأننا فى حاجة ملحة لتحديد المصطلحات وفهم معانيها، والتفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير، وضرورة إعمال العقل فى فهم صحيح النص، وعدم الجمود عند ظواهر النصوص.

وأكد وزير الأوقاف فى تصريحاته للتلفزيون السودانى أن علاقات مصر والسودان ترسخها وتدعمها عوامل التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك.

من جانبها رحبت وزيرة التعليم العالى بحضور ومشاركة معالى وزيرة الأوقاف، مؤكدة أنه يشارك فى هذا المؤتمر بصفته وزيرا وبصفته عالما.

وأهدى وزير الأوقاف معالى وزيرة التعليم العالى نسخة كاملة من إصدارات رؤية للفكر المستنير، ومن بعض مؤلفاته العلمية، وأعرب عن استعداده لتوفير ما تطلبه وزارة التعليم العالى السودانية من هذه الإصدارات.