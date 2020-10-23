500 جنيه .. عقوبة الامتناع عن التصويت فى انتخابات النواب 2020

ويرصد "دوت الخليج" عقوبة الامتناع عن التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020:
- توقيع العقوبة لم يأتٍ من فراغ، حيث نصت "المادة 57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن النيابة العامة هى صاحبة القرار فى تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون.
ويقتصر دور الهيئة على حصر كل المتخلفين عن التصويت من خلال الكشوف، والمتخلف بعذر عليه تقديم ما يفيد ذلك للنيابة العامة.
وكانت آخر قرارات الهيئة بشأن الغرامة بحصر المتخلفين عن الانتخابات بمجلس الشيوخ وإحالتهم للنيابة العامة.
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