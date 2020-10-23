وأوضح محمدى، فى تصريح لموقع دوت الخليج، أنه فى القريب العاجل سيتم توفير لقاح رباعى آخر من إحدى الشركات العاملة فى مجال الأمصال واللقاحات، على أن يتم تطعيمه للأطفال من سن 6 أشهر فيما فوق. وأشار إلى أن اللقاح الجديد سيكون سعره فى حدود 165 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. مدير عام التطعيمات : قريبا طرح لقاح للأنفلونزا للأطفال من 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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