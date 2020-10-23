عيادات متنقلة وسيارات إسعاف.. الصحة تعلن خطة تأمين مهرجان الجونة

ووضعت وزارة الصحة والسكان، خطة للتأمين الطبى بمحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع إقامة المهرجان، وذلك فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل من قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية، وتم توفير عدد 10 عيادات متنقلة تضم عدد من الأطقم الطبية والأدوية وجميع المستلزمات الطبية والوقائية.

ولفت مجاهد، إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام بالصحة العامة، حيث تم توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، من خلال توفير طاقم طبى مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وأضاف أنه تم توفير 17 كشك طبى متواجد بمحيط المهرجان بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تكليف قطاع العلاج الحر بالرقابة على مستشفيات القطاع الخاص الكامنة بمنطقة الجونة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشقيات الحكومية المحيطة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى الحاق 30 من الفرق الطبية تشمل أطباء وتمريض ومسعفين ومدخلى بيانات، لتقديم الخدمات الطبية، كما تم مراجعة الإجراءات الوقائية التى من الواجب اتباعها فى مثل هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى شن حملات مراقبة على الأغذية والمياه بالمطاعم والمحلات حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين بالمهرجان.

وتابع أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف للتأمين الطبى للمهرجان، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف ذاتية التعقيم لنقل أى حالة قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الإخلاء الطبى المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، كما تم توفير فريق من المعامل المركزية طوال فترة المهرجان لسحب عينات ضيوف مصر العائدين إلى بلادهم.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الوقائية بجميع منافذ الدخول للمحافظة من خلال الحجر الصحى والفرق الطبية، حيث تم تسجيل الوفود والبعثات المشاركة فى برنامج متابعة القادمين من الخارج والتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية لاستكمال المراقبة الصحية من خلال مكاتب الصحة الواقعة بدائرة محل الإقامة.

وأشار إلى أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من وصوله، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 مع تنفيذ المنشورات الصادرة من الإدارة العامة للحجر الصحى فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم تكليف فريق من الإدارة العامة للحجر الصحى للمرور المركزى لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة بمطار الغردقة الدولي، كما تم توفير الأدوية والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد للقصوى نحو ترقب وصول الوفود والبعثات وتيسير إجراءات الدخول، كما تم رفع وعى العاملين بالحجر الصحى بالمطارات الدولية الرئيسية والشركاء المعنيين بكل المعلومات والإجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع جميع القادمين.