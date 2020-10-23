شيرين رضا من مهرجان الجونة: أبويا كان نفسه أبقى رقاصة قد الدنيا

شهدت حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى صعود النجمة شيرين رضا على مسرح افتتاح المهرجان، وقالت فى كلمتها: "أبويا كان نفسه أبقى رقاصة قد الدنيا وتقريبا هو الأب الوحيد اللي كان عايز بنته تبقي رقاصة".

وأضافت شيرين فى كلمتها: "فهمت يعنى إيه مسرح والتزام لما جربت أرقص مع فرقة رضا، وأنا عندى 14 سنة، وساعتها عرفت إن دى آخر مرة هعمل وعرفت إنه كان عنده حلم يخلق فن شعبى وراقى، ويِعَرف الناس بالفن المصرى الأصيل، ولولا أبويا مكنتش أنا بكل فخر هقف هنا، وأقول أنا بنت محمود رضا، وشهد المسرح بعدها استعراضات لفرقة رضا على أنغام أغنية "حلاوة شمسنا".

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.