"مستقبل وطن" يوضح: المتحدث في فيديو البحيرة لا علاقة له بالحزب.. والجماعة الإرهابية هي من روجت له

أكد حزب مستقبل وطن في بيان له اليوم، أن الفيديو المتداول لأحد القيادات الشعبية في محافظة البحيرة، وهو يتحدث عن انتخابات مجلس النواب الجارية، وكذلك تصوراته الخاصة عن حزب مستقبل وطن، والذي قامت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، ببذل جهدا كبيرا في ترويج هذا المقطع المصور و محاولة إلصاق صفة حزبية بالمتحدث.

وأوضح الحزب أن واقع الأمر وحقيقته يختلفان تماما عما حاولت الجماعة الإرهابية الترويج له أو يتصوره المتحدث، و ذلك فى ضوء ما يلى:

أولاً: إن المتحدث بالمقطع لا يحمل أي صفة حزبية، ولا علاقة له بحزب مستقبل وطن من قريب أو بعيد، بل لم يسبق له الانضمام إلى الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن.

ثانيا: إن حزب مستقبل وطن لا يسعى أن يكون شبيهاً لأية أحزاب، لا في الشكل أو في الأداء السياسي بأي حال من الأحوال، بل إن حزب مستقبل وطن يرفض تماما أن يعاد إنتاج أشكال وأساليب سياسية قديمة، وأنه حريص على مصلحة مصر وشعبها.

وأوضح الحزب أنه يسعى ليكون الأكثر انفتاحا وداعماً لكافة الأحزاب السياسية لممارسة حياة سياسية وديموقراطية سليمة، بعيدة كل البعد عن أي مغالبة سياسية أو إنفراد بالسلطة، بل يعمل الحزب من خلال قياداته ونوابه على محاربة كل أنواع الفساد و الوساطة والمحسوبية.

وذكر مستقبل وطن، أنه لا علاقة له بالمتحدث في هذا المقطع المصور، ورفضه الكامل لكل ما جاء على لسانه.