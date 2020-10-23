قصة مصري بلندن حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.. صور

حصل أشرف حميدو من شباب المصريين في الخارج ابن الاسكندرية القاطن ببلدية مانشستر بالمملكة المتحدة على وسام الإمبراطورية البريطانية( Honorary British Empire Medal"BMA" وشرط الحصول على هذه الوسام الملكي هو ان يكون يعمل بالعمل العام وبصورة متميزة و لمده لا تقل عن ٣ سنوات وان يكون شخصا ملتزما وتاريخه مشرفا ومشهودا له بحسن السير والسلوك.

وعلقت ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بـ بريطانيا إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن اتحدث عن نماذج مصريه ناجحه ويحتذي بها في الخارج . .. مصريون حققوا نجاحات كثيره ققط لاصرارهم علي ان يقدموا شيئا مفيدا للمجتمع الذي يعيشون فيه وأيضا ليكونوا مثلا جيدا للمصري في الخارج.



وأضافت لـ"دوت الخليج" أنه في خلال جائحة كورونا التي اصابت العالم اجمع بالشلل ،كان هناك اشخاص يعملون علي قدم وساق لتقديم يد العون والمساعده للمجتمع ويسطرون بأيديهم اسمائهم في لوحات الشرف .

وتابعت أن القنصل العام لجمهورية مصر العربيه السفير طارق يوسف حرص علي دعوة اشرف الي مقر القنصليه للتهنئه وتثمين الدور الذي يقوم به في خدمة المجتمع .



ودرس حميدو بكلية الخدمه الاجتماعيه بالاسكندرية وكان لدراسته الاثر الاكبر في توجهه للعمل في الجانب الاجتماعي. حضر الي المملكه المتحده عام ٢٠١٤ واستقر في مانشستر ودرس فيها دبلومه متخصصه في التواصل الفعال (effective communication ), وايضا درس الكمبيوتر وحصل علي دبلومة مترجم معتمد .

وعمل حميدو في مجال الخدمه العامه التطوعيه لمده تفوق الخمس سنوات وتحرك في هذا المجال بشده اثناء جائحة كورونا،عمل مع المجتمع الانجليزي بصفه عامه ومع اللاجئين بصفه عامة، وله كثير من المبادرات وورقه بحثيه كانت تتعلق بالمهاجرين وحقوقهم وواجباتهم وسلوكياتهم وقد تم اعتماد هذه الورقه البحثيه لتكون جزءا من الكورس التأهيلي للاجئين الذي يساعد علي اندماجهم في المجتمع .

وجرت العادة علي ان يقيم قصر باكنجهام حفلا لتسليم هذه الاوسمه حيث تقدم الملكه اليزابيث او الامير تشارلز هذه الاوسمه يدا بيد ولكن حال ما بين ذلك جائحة كورونا المتفشيه، ولكن سيتم التحضير لاستلام الوسام في وقت لاحق.

ويثبت المصريون يوما بعد يوم قدرتهم علي التواصل والنجاح وعلي ان يمثلوا مصر بشكل لائق يساعد علي رفعة الوطن .