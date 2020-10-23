مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء الروحي لكهنة الإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك فعاليات اللقاء الروحي لكهنة إيبارشية الإسماعيلية، وذلك في الفترة من التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

حضر اللقاء رياضة الروحي صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من نيافة الأنبا دانيال لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير وللآباء الكهنة، فيما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الروحية والخدمية التى تهم كل كاهن في حدمته.

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وفي نهاية اللقاء الروحي عقد صاحب النيافة الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك لقاء مع الآباء الكهنة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة وشئون الكنائس.

من ناحية أخرى، نظمت أسرة القديسة ريتا للخدمات الإنسانية بأبو قرقاص حملة للتبرع بالدم، بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة.

حضر الحملة التى تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والعطاء الإنساني القمص يونان إستمالك والأب إسحق مهيب، رعاة الكاتدرائية، كما شارك بالتبرع الأب مايكل وليم وشعب الكاتدرائية.