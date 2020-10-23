مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء الروحي لكهنة الإيبارشية

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وفي نهاية اللقاء الروحي عقد صاحب النيافة الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك لقاء مع الآباء الكهنة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة وشئون الكنائس.
من ناحية أخرى، نظمت أسرة القديسة ريتا للخدمات الإنسانية بأبو قرقاص حملة للتبرع بالدم، بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة.
حضر الحملة التى تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والعطاء الإنساني القمص يونان إستمالك والأب إسحق مهيب، رعاة الكاتدرائية، كما شارك بالتبرع الأب مايكل وليم وشعب الكاتدرائية.
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