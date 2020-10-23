أخبار مصرية

مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء الروحي لكهنة الإيبارشية

0 نشر
0 تبليغ

ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك فعاليات اللقاء الروحي لكهنة إيبارشية الإسماعيلية، وذلك في الفترة من التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.
حضر اللقاء رياضة الروحي صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من نيافة الأنبا دانيال لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير وللآباء الكهنة، فيما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الروحية والخدمية التى تهم كل كاهن في حدمته. 

أقرأ أيضا .. 

وفي نهاية اللقاء الروحي عقد صاحب النيافة الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك لقاء مع الآباء الكهنة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة وشئون الكنائس.

من ناحية أخرى، نظمت أسرة القديسة ريتا للخدمات الإنسانية بأبو قرقاص حملة للتبرع بالدم، بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة.

حضر الحملة التى تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية والعطاء الإنساني القمص يونان إستمالك والأب إسحق مهيب، رعاة الكاتدرائية، كما شارك بالتبرع الأب مايكل وليم وشعب الكاتدرائية. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء الروحي لكهنة الإيبارشية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا