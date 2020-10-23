انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس النواب 2020.. تعرف على مقر لجنتك ورقمك في الكشف الانتخابي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ساعات قليلة وتنطلق انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمحافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة يومي السبت والأحد 24، 25 أكتوبر 2020، ولهذا أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بمنح الطلاب في المدارس التي تستخدم كمقر للجان الانتخابية أيام السبت والأحد والاثنين للتعقيم، ونظراً لأهمية معرفة مقر اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابي فإننا سوف نقوم في السطور الآتية ببيان كيفية معرفة مقر اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابي.

طرق معرفة مقر اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابية:-

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020 سوف تكون يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري في 14 محافظة وهذه المحافظات هي:-

مطروح ، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، المنيا، بني سويف،، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان.

ويمكن للمواطنين من محافظات المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابي باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقم من خلال اتباع أياً من الطرق الآتية:-