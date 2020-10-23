مستقبل وطن عن فيديو قيادى شعبى فى البحيرة : لا يحمل أى صفة حزبية

وأوضح الحزب، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه لاحظ تداول مقطع فيديو لأحد القيادات الشعبية فى محافظة البحيرة، وهو يتحدث عن انتخابات مجلس النواب الجارية، وكذلك تصوراته عن حزب مستقبل وطن، وقامت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها، ببذل جهد كبير فى ترويج هذا المقطع المصور ومحاولة إلصاق صفة حزبية بالمتحدث.

وأكد الحزب، بأن واقع الأمر وحقيقته يختلفان تماما عما حاولت الجماعة الإرهابية الترويج له أو يتصوره المتحدث، وأن المتحدث بالمقطع لا يحمل أى صفة حزبية، ولا علاقة له بحزب مستقبل وطن من قريب أو بعيد، بل لم يسبق له الانضمام إلى الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن، وأن الحزب لا يسعى أن يكون شبيها لأية أحزاب، لا فى الشكل أو فى الأداء السياسى بأى حال من الأحوال، بل إنه يرفض تماما أن يعاد إنتاج أشكال وأساليب سياسية قديمة، وأنه حريص على مصلحة مصر وشعبها.

وتابع: "الحزب يسعى ليكون الأكثر انفتاحا وداعما لجميع الأحزاب السياسية لممارسة حياة سياسية وديموقراطية سليمة، بعيدة كل البعد عن أى مغالبة سياسية أو انفراد بالسلطة، بل يعمل الحزب من خلال قياداته ونوابه على محاربة كل أنواع الفساد والوساطة والمحسوبية".

وشدد الحزب على أنه لا علاقة له بالمتحدث فى هذا المقطع المصور، ورفضه الكامل لكل ما جاء على لسانه.