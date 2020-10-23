فيديو .. عمرو أديب يتغزل فى فوز الأهلى : عقبال الزمالك يا رب

وأعرب أديب خلال تقديم برنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، عن سعادته بأداء الأحمر فى المباراة، وتمنى أن يلحق الزمالك بالأهلى ويكون النهائى مصريا.
وتمنى فى حالة وصول الزمالك للمباراة النهائية عدم مشاركة اللاعب حسين الشحات بسبب الأداء الراقى الذى ظهر به اليوم.
وسجل ثلاثية الأهلى كل من مروان محسن فى الدقيقة 5، وحسين الشحات فى الدقيقة 26، وياسر إبراهيم فى الدقيقة 59.
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