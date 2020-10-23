إحباط محاولة تهريب 8 صقور نادرة بمطار برج العرب.. صور

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولى برئاسة الدكتور سامى رمضان مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد ، محاولة تهريب عدد من الصقور الحية النادرة. بالمخالفة لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994 ، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، واتفاقية سايتس واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمرسوم الوزاري المصري رقم 1150 لعام 1999.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة للشارقة على طائرة خطوط العربية ، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن سمان مذبوح ومعبأ فى علب من الفوم داخل صناديق خشبية ، اشتبه مصطفى هداية مدير التعريفة و محمد الصباغ مدير إدارة جمارك قرية البضائع فى أحد الصناديق الفوم المعبأ بها السمان نظرا لإختلاف الوزن ، وتم كشف الرسالة وفتح الصناديق فتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان .

قرر الدكتور سامى رمضان مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التى قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية للتعامل مع الصقور وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها.