الهيئة الوطنية تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات انتخابات النواب

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رقما ساخنا لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب التى تنطلق غدا السبت.





وأعلنت الهيئة، استقبال الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 19826، كما شكلت غرفة عمليات بمقر الهيئة لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب. وتجرى غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد اى شكاوى تتعلق بها.

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