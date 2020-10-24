أخبار مصرية

أهم الأخبار.. تعليق الرئيس السيسي على تطبيع السودان مع إسرائيل.. الأهلى يتأهل لنهائي إفريقيا.. وترامب يتحدث عن تفجير سد النهضة

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 نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

 ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

تأهل النادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. للمزيد اضغط هنا 

 الرئيس السيسي يرحب بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع اتفاق السلام بين السودان ، وإسرائيل ، والذي تم الإعلان عنه منذ قليل . . للمزيد اضغط هنا 

ترامب يتحدث عن قيام مصر بتفجير سد النهضة.. ويوجه اتهاما لإثيوبيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، متحدثا عن احتمالية تفجير السد.. للمزيد اضغط هنا

غيرة السقا وإثارة .. 5 صور أثارت الجدل في الجونة السينمائي

أثارت 5 صور من كواليس حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا 

البنك المركزي يوافق على اختيار شريف سامي رئيسا للتجاري الدولي.. تفاصيل

وافق البنك المركزي على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بتعيين الدكتور شريف سامي - عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتبارًا من تاريخه.. للمزيد اضغط هنا 

نافست لورديانة.. سيدة الراقصة البرازيلية تظهر مع رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الليلة الجمعة 23 أكتوبر، بحضور عدد كبير من النجوم، وذلك بسبب فستانها اللافت في الحفل. . للمزيد اضغط هنا 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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