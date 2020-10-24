نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو
الرئيس السيسي يرحب بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل
ترامب يتحدث عن قيام مصر بتفجير سد النهضة.. ويوجه اتهاما لإثيوبيا
غيرة السقا وإثارة رانيا يوسف.. 5 صور أثارت الجدل في الجونة السينمائي
البنك المركزي يوافق على اختيار شريف سامي رئيسا للتجاري الدولي.. تفاصيل
نافست لورديانة.. سيدة الراقصة البرازيلية تظهر مع رانيا يوسف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. تعليق الرئيس السيسي على تطبيع السودان مع إسرائيل.. الأهلى يتأهل لنهائي إفريقيا.. وترامب يتحدث عن تفجير سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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