انت الان تتابع تفاصيل خبر طرح موفر المياه الذكي بسعر 35 جنيه .. يوفر 75% من الاستهلاك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن طرح موفر مياه ذكي، بسعر مناسب للجميع، ويوفر حتى 75% من استهلاك المياه، وأماكن بيعه في منافذ الوزارة، موضحة طريقة عمل المنتج الجديد، حيث يقوم بزيادة التدفق ويسهل تركيبه في أي صنبور ماء، ضمن خطة الدولة لترشيد المياه، وتقليل استهلاك المياه، بتقليل الهدر فيها والاستغلال الأمثل .

طرح موفر المياه الذكي بسعر 35 جنيه

وأشارت الانتاج الحربي، إلى أن هناك العديد من الأنواع والمقاسات، لموفر المياه الذكي الجديد، وتبدا أسعاره من 35 جنيه وتصل إلى 37 جنيه، بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة، ويعمل بالسماح للمياه بتدفق يبدأ من 3 لتر في الدقيقة، في حين تتدفق في الصنابير العادية بما يصل إلى 13 لتر في الدقيقة، ما يعني توفير قدر كبير من من المياه والاستهلاك المستخدم .

أنواع موفر المياه الذكي

نوع يسمح بمرور 9 متر/دقيقة .. يوفر 25% من الاستهلاك .

نوع يسمح بمرور 6 متر/دقيقة .. يوفر 50% من الاستهلاك .

نوع يسمح بمرور 3 متر/دقيقة .. يوفر 75% من الاستهلاك .ويقوم المستهلك باختيار أنسب الأنواع إلى استهلاكه، والضغط على الاستخدام في أماكن محددة من المنزل، فحوض البانيو أو الدش يحتاج إلى موفر من

6 إلى 9 لتر/ دقيقة، بينما يحتاج حوض المطبخ 6 متر/دقيقة، أما حوض الوجه بالحمام فيحتاج إلى 3 متر/ دقيقة .

مميزات موفر المياه الذكي

يعمل على تقليل كمية المهاة المستهلكة بنسبة تصل إلى 75%.

يمكن تركيبه في الأماكن التي تحتاج إلى ترشيد استخدام المياه .

ضبط تدفق المياه عند جميع مستويات الضغط المختلفة .

ضمن توزيع المياه بالتساوي في مكان واحد حيث يوجد بها أكثر من مخرج للماء .

يتوفر هذا النظام بتكلفة بسيطة تسمح بتعميمه دون أي ضغوط مادية .

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