انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “ترامب” مصر منزعجة ولو انتهي الأمر بـ تفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحدث الرئيس الرئيس الأمريكي اليوم عن امكانية تفجير سد النهضة الأثيوبي من طرف الحكومة المصري، نظراً للخطورة الشديدة التي يمثلها السد على حياة أكثر من 100 مليون مصري، وأضاف ترامب أن أثيوبيا انتهكت العديد من الإتفاقيات بشأن السد الذي تقوم ببناءه على النيل الأزرق.

حديث ترامب عن تفجير سد النهضة

وأضاف ترامب أنه قام بإعداد إتفاق بشأن سد النهضة ولكن أثيوبيا هي من قامت بانتهاكه، وأضاف أنه منذ انتهاك هذا الإتفاق تم قطع مساعدات بملايين الدولارات عن أديس أبابا، مضيفاً أنه أثيوبيا تماطل بشأن التوصل لإتفاق، بالرغم من أن المفاضات جارية منذ عدة سنوات.

وقال ترامت أنه إذا قامت مصر بـ تفجير سد النهضة الأثيوبي فلا يمكن لأحد أن يلومها، لأن السد سيوقف تدفق المياه إلى نهر النيل المصري، وجاءت تصريحات ترامب منذ قليل أثناء حديث هاتفي له مع قادة كل من السودان وإسرائيل بشأن تطبيع لأولى علاقتها مع تل أبيب.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن الوضع خطير للغاية ومصر منزعجة ولا يمكن لأحد أن يلومها إذا فجرت سد النهضة، والمصريين لا يمكنهم العيش بدون مياه، وتأتي تصريحات ترامب بعد العديد من المفاوضات ومماطلة أثيوبيا ومحاولة كسب مزيد من الوقت، بل إنها قامت بالإعلان عن ملء المرحلة الأولى من السد بشكل أحادي.