الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 23 أكتوبر والإجمالي يقفز لـ106230 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 23 أكتوبر وآخر تطورات كوفيد 19 بمصر، وذلك من خلال التقرير اليومي للوزارة والذي يصدر في هذا التوقيت من كل يوم، ولوحظ في تقرير الصحة استمرار زيادة الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 23 أكتوبر

وووفق تقرير وزارة الصحة اليومي، فقد جاءت أعداد الإصابات والتعافي والوفيات وفق ما يلي:

أولاً| الحالات التي تم شفاؤها الجمعة بلغت 89 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية إلى اليوم سجلت 98713 حالة، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 170 حالة جديدة، بزيادة 20 حالة عن إصابات الأمس.

رابعاً| قفزت إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى 106230 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فسجلت 10 حالات وفاه جديدة.

سادساً| وإجمالي الوفيات اليوم سجلت 6176 حالة.

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كما تؤكد الصحة دائماً على مراقبتها للأوضاع أول بأول، وذلك بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.