ننشر نص قرار تشكيل لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ

ونص القرار على أن تختص تلك اللجنة بمباشرة اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس لحين تشكيلها إلى جانب مهمتها الرئيسية فى إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تبدأ أولى اجتماعاتها غدا الأحد ، ولها الحق بالاستعانة بمن تراه من العاملين بالأمانة العامة بمعاونتها.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، راعت تماما تمثيل كافة الأحزاب المُمثلة تحت قبة المجلس، لافتا إلى أنه تمت مراعاة التمثيل الحزبى حتى يخرج مشروع اللائحة ممثلا لكل الآراء والتوجهات داخل المجلس.

وحصل "دوت الخليج" على نسخة من القرار الصادر من رئيس مجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة إعداد اللائحة والذى جاء كالتالى:

وفى وقت سابق، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التى انعقدت يوم الأحد الماضى.

وأعرب رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، عن ثقته البالغة فى قدرة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق فى قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان، والاضطلاع باختصاصاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، وأنه أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء، وضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نشكر الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء على هذه الروح من التعاون المثمر بإذن الله، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة، وسنعمل على أن نكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى فى ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدى جميعا الدور الوطنى الذى تنتظره مصر.