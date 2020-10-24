ضابط يمنى : لم أشعر بالغربة فى مصر وفخور بتكريم الرئيس السيسى

قال الملازم أول محسن فضل محسن الصبيحى، إنه يشعر بالفخر لتكريمه من قبل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، فى حفل تخرجه ضمن أوائل الكلية الحربية لدفعة العام الجاري، مشيرًا إلى أنها لحظة فارقة فى حياته العسكرية وتاريخه المهني.





وأضاف الضابط اليمنى فى مقابلة مع قناة "السعيدة" اليمنية، أنه اكتسب العديد من المهارات والخبرات خلال فترة دراسته فى الكلية الحربية المصرية.. مشيرًا إلى أنه لم يشعر يوما أنه مغترب أثناء دراسته فى الكلية الحربية بمصر، وأنه يعامل كسائر زملائه من الطلبة المصريين.

وأشار "الصبيحي"، إلى أن الرئيس السيسى كان حريصا على رفع الروح المعنوية لطلبة الكلية بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه فى أحد الزيارات قال لطلبة الكلية "أنتم طلبة اليوم وضباط الغد وقادة المستقبل"، الأمر الذى كان يحفزهم باستمرار على بذل المزيد من الجهد خلال فترة الدراسة والتدريبات فى الكلية.

وعرضت قناة "السعيدة" تقريرًا عن حفل تخريج دفعة الكلية الحربية وبينها الضابط اليمنى الوحيد الملازم أول محسن فضل محسن، حيث بدأ التقرير بجزء من أغنية تسلم الأيادي، وأعقبها لقطات من لحظة تكريم الرئيس السيسى للضابط اليمني، واختتم بكلمة من الضابط المتخرج من الكلية الحربية المصرية، تخللها فقرات من تدريبات طلبة الكلية فى حضور الرئيس السيسى وعدد من قادة الجيش المصرى.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الضابط اليمنى الملازم محسن فضل محسن الصبيحى لتفوقه العلمى ومن أوائل الخريجين فى الكلية الحربية، حيث قام الرئيس السيسى بتسليم شهادة التخرج له وتقليده نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، كونه من أوائل الدفعة التى تخرجت من الكلية الحربية المصرية.

والملازم المكرم من الرئيس السيسى محسن فضل هو نجل القائد العسكرى البارز العميد فضل محسن مدير مكتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى السابق ومندوب وزارة الدفاع اليمنية، وهو من أبناء محافظة عدن.