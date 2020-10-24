الوحدة العربية تتابع المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان 2020

أعلنت منظمة الوحدة العربية برئاسة الصحفي محمد السعيد، عن تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2020.

وأوضح السعيد، أن عمل غُرفة العمليات يقوم على تلقي تقارير المتابعين وعددهم ١٩ متابع في المحافظات، وسيتم رصد أي مخالفات للمرشحين الواردة من المتابعين المنتشرين في محافظات المرحلة الأولى.

من جانبه، أكد حسام راضي نائب رئيس اللجنة الإعلامية، وقوف المتابعين من أعضاء جمعية الوحدة العربية على الحياد بين كافة المرشحين، موضحا أن هناك تنسيقا تاما مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينطلق اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا مارثون أول أيام التصويت بالداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، حيث تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين غدا وبعد غد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتضم محافظات المرحلة الأولى، 14 محافظة، هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".