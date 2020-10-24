بمشاركة صحفيين وأكاديميين.. إعلام سوهاج يبدأ اختبارات قبول الطلاب الجدد الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن تحديد موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بقسم الإعلام بسوهاج للعام الجامعي الجديد 2020/ 2021م، والذي يستمر على مدار يومين متتالين، الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري، حيث يتضمن الاختبار مقابلة شخصية للطلاب مع نخبة من الأكاديميين والمهنيين من أساتذة القسم وكبارالصحفيين في المؤسسات الاعلامية لقياس مدى لباقة الطلاب وثقافتهم، وقياس مدى تفاعل الطلاب مع المجتمع وتغييراته وأحداثه، إضافة إلى قياس مدى إلمام الطالب بالواقع المحلى.

وأوضح «عزيز» أن الاختبارات يشارك فيها أساتذة القسم، إضافة إلى نخبة من كبار الصحفيين في المؤسسات الصحفية وهم: الدكتور مدحت رشدي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بمؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي محمد الصايم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية و رئيس تحرير موقع السبورة، والكاتب الصحفي صفوت عمران رئيس قسم الشئون السياسية بجريدة الجمهورية،، والأستاذة نيفين مصطفي نائب مدير تحرير جريدة الأهرام ومدير مكتب الأهرام بسوهاج، والأستاذ عبده الدقيشي نائب مدير تحرير جريدة الأهرام للشئون الاقتصادي، والكاتب الصحفي علاء عبدالحسيب محرر شئون وزارة الداخلية بمؤسسة الأهرام.

وأضاف«عزيز» أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإتمام المقابلات والاختبارت على الوجه الأكمل، حيث تم تخصيص وتجهيز إحدي قاعات المركز الدولى للمؤتمرات بمبني الجامعة الجديدة بمدينة الكوامل لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب هذا العام، حيث تقدم للالتحاق بقسم الاعلام ما يقرب من 200 طالب وطالبة وذلك بعد اجتيازهم الكشف الطبي بنجاح.

من جانبه أكد الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب، أن اجتياز المقابلة الشخصية هو أحد العوامل المهمة التي تحدد إذا كان سيتم قبول الطالب للدراسة بالقسم أم لا، وتأتي بعد مرحلة قبول مستندات التقديم، حيث يتم حينها تحديد موعد لإجراء المقابلة، وهنا يتم التحدث مع الطالب للتعرف عليه بشكل أكبر ومعرفة مدى قدرته على الدراسة، وهنا يتم الحكم عليه بشكل نهائي أما القبول أو الرفض.

وأشار«خليل» أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء هية التدرس بالقسم بالإضافة إلى نخبة من كبار الصحفيين المهنيين فى المؤسسات الصحفية لتنفيذ خطة الجامعة بهذا الشأن، موضحًا أن الإقبال الشديد على الالتحاق بقسم الاعلام يجعل أداء اختبارات القبول ضرورة لاختيار أفضل العناصر، إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل قسم.

و أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام، أن اختبارات القدرات التي يُجريها القسم تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية المُفترض أن تؤهل الطالب المُلتحق بالقسم لدراستها وتطبيقها.

وأضافت الزهراء ،أن المقابلات التي يجريها قسم الاعلام بكلية الآداب، ترتكز على قياس مهارات الطلاب اللغوية والشخصية والمعلوماتية والمعلومات العامة والثبات الإنفعالى ولغة الجسد، وكذلك القدرة على التحدث والنطق السليم للألفاظ والحروف وسلامة اللغة ، ومدي امتلاك المهارات والقدرات في مجال الحاسب الآلي أو الحصول على دورات تدريبية وشهادات في مجالات مختلفة.

وأوضح حامد فيزي، المدرس المساعد بالقسم ومنسق الاختبارات، أن إختبارات القبول بالقسم تستمر على مدار يومين متتالين الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 و 28 من شهر أكتوبر الجاري، الساعة العاشرة صباحًا بإحدي قاعات المركز الدولى للمؤتمرات بالكوامل، مؤكدًا أن المقابلات والاختبارات التي تجرى مع الطلاب تتم بشفافية ونزاهة، وأنه سوف يتم إعلان نتيجة القبول بعد الانتهاء من التقييم مباشرة.

وتابع فيزي، أن القسم يستعد لإجراء الاختبارات، مُراعيًا ظروف طلاب الثانوية العامة باعتبارهم شريحة طلابية جديدة تدخل مدرجات الجامعة لأول مرة، وبالتالي يحرص القسم على توضيح كل الضوابط والإجراءات اللازمة مع الالتزام بالنظام واتخاذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة. وبالتالي يحرص القسم على توضيح كل الضوابط والإجراءات ، وتيسير التقدم لأداء المقابلات، وتوفير الأجواء المناسبة لطمأنة الطلاب، مع تطبيق كل الضوابط التي تحقق الغاية من أداء المقابلات، والالتزام بتوجيهات رئيس الجامعة.