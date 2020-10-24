مطرانية طما : المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى

وذكرت فى بيانها، اليوم الجمعة، أنه من منطلق واجبنا الوطنى نهيب بجميع أبنائنا الأحباء بضرورة المشاركة الوطنية الفعالة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالى مصر فى انتخابات مجلس النواب 2020، وأضافت أن المشاركة واجب وطنى من الضرورى أداؤه.

وأوضحت، أن التصويت يكون باختيار 3 مرشحين بالإضافة إلى اختيار قائمة من القائمتين حتى يكون صحيحا.