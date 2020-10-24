وذكرت فى بيانها، اليوم الجمعة، أنه من منطلق واجبنا الوطنى نهيب بجميع أبنائنا الأحباء بضرورة المشاركة الوطنية الفعالة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالى مصر فى انتخابات مجلس النواب 2020، وأضافت أن المشاركة واجب وطنى من الضرورى أداؤه.
وأوضحت، أن التصويت يكون باختيار 3 مرشحين بالإضافة إلى اختيار قائمة من القائمتين حتى يكون صحيحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية طما : المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.