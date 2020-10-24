فيديو .. برنامج تلفزيونى شهير يتكفل بعلاج والد بوسى بعد تخليها عنه

أعلن الإعلامى عمرو الليثى، عن تكفل برنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه على شاشة قناة الحياة، بالعملية التى يريد والد الفنانة بوسى محمد شعبان، إجراءها في عينيه، وذلك على إثر الأزمة الأخيرة التى نشبت بين والد بوسى وبين ابنته وتخليها عنه.





كما قرر البرنامج، أن يتكفل بتسديد كل المديونيات على والد بوسى، المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء واستضاف الإعلامى عمرو الليثى، والد الفنانة بوسى، فى البرنامج، ليروى تفاصيل الخلاف بينه وبين ابنته وما يعانى منه من أمراض.

وأكد والد بوسى، أنه يحتاج إلى علاج حساسية الصدر ومرض فى البروستاتا وغير قادر على توفير نفقات علاجه، أو إجراء العملية الجراحية. وأوضح، أنه يحتاج أيضا إلى جلسات تنفس بسبب الحساسية، وأنه مديون بـ18 ألف جنيه على أمل أن ترسل له ابنته بعض الأموال.

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