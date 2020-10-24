الخارجية تطلق اليوم حملة بالعربية والإنجليزية احتفالا بيوم الأمم المتحدة

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان، أمس الجمعة، بأن الوزارة تحتفل غدًا 24 أكتوبر الجارى بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، ويتسم احتفال هذا العام بطابع خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة.
وأشار حافظ، إلى أن الوزارة ستطلق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها، واستعراض عضوية مصر الحالية فى اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويمكن متابعة محتوى الحملة على موقعى فيسبوك وتويتر من خلال هاشتاج "#Egypt_UN_75years".
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