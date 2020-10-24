قبل انطلاق الانتخابات.. تركيب مظلات في محيط اللجان الانتخابية بابو النمرس.. صور

كثفت القيادات التنفيذية في مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة من استعداداتها لانطلاق المارثون الانتخابي، لانتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق صباح اليوم وتستمر على مدار يومين في محافظات المرحلة الأولى والتي من بينها محافظة الجيزة.

وشملت الاستعدادات، في محيط المدار واللجان والمقرات الانتخابية بمدينة ابو النمرس، تركيب مظلات للوقاية من اشهةةالشمس، وأماكن استراحة لكبار السن والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، و رفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط كافة اللجان وتعقيم اللجان ومراجعة الإنارة ودورات مياه وعمل مظلات امام المدارس .

وكانت محافظة الجيزة قد أنهت استعدادتها لانتخابات مجلس النواب، التي تنطلق صلاح اليوم السبت وتستمر على مدار يومين، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، واستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية. مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأعلنت مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.